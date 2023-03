Spagna, continua la lotta alla Cancel culture: ora si tuteli l’Aquila di Sagardìa (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – In tempi di cieca ossessione iconoclasta che sta attraversando l’intero mondo occidentale (solo quello, perchè altrove il paragone si potrebbe fare unicamente con Isis e Talebani), ancora una volta la risposta più forte viene dai Paesi mediterranei. Se già l’Italia, qualche anno fa, mise a cuccia la Boldrini e i fanatici della Cancel culture, oggi la nazione che più si sta contrapponendo alle assurde logiche iconoclaste è la Spagna. Da sempre contesa e divisa, ponte tra Europa e Africa, e laboratorio politico della sinistra internazionale; la nazione iberica da anni attraversa un’opera di Cancellazione storica contro il suo passato. Terra di Conquistadores e patria del moderno Fascismo di stampo franchista, la Spagna sta facendo i “conti” con la propria storia, sbattuta sul patibolo dai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – In tempi di cieca ossessione iconoclasta che sta attraversando l’intero mondo occidentale (solo quello, perchè altrove il paragone si potrebbe fare unicamente con Isis e Talebani), ancora una volta la risposta più forte viene dai Paesi mediterranei. Se già l’Italia, qualche anno fa, mise a cuccia la Boldrini e i fanatici della, oggi la nazione che più si sta contrapponendo alle assurde logiche iconoclaste è la. Da sempre contesa e divisa, ponte tra Europa e Africa, e laboratorio politico della sinistra internazionale; la nazione iberica da anni attraversa un’opera dilazione storica contro il suo passato. Terra di Conquistadores e patria del moderno Fascismo di stampo franchista, lasta facendo i “conti” con la propria storia, sbattuta sul patibolo dai ...

