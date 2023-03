Spaghetti sulle orecchie mentre parla Putin: finisce in tribunale (Di venerdì 3 marzo 2023) Un politico regionale russo comparirà in tribunale la prossima settimana con l'accusa di aver screditato le forze armate, per aver pubblicato questo video: l'uomo ascolta il discorso sullo stato della nazione del leader del Cremlino Vladimir Putin con Spaghetti appesi sull'orecchio. Letteralmente "appendere gli Spaghetti alle orecchie di qualcuno" in russo vuol dire "mentire spudoratamente". Un chiaro riferimento al messaggio di Putin.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/Spaghetti-sulle-orecchie-mentre-parla-Putin-finisce-in-tribunale 20230303 video 13165458-1.mp4"/videoMikhail Abdalkin, un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 marzo 2023) Un politico regionale russo comparirà inla prossima settimana con l'accusa di aver screditato le forze armate, per aver pubblicato questo video: l'uomo ascolta il discorso sullo stato della nazione del leader del Cremlino Vladimirconappesi sull'orecchio. Letteralmente "appendere glialledi qualcuno" in russo vuol dire "mentire spudoratamente". Un chiaro riferimento al messaggio di.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/-in-20230303 video 13165458-1.mp4"/videoMikhail Abdalkin, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : Appende gli spaghetti sulle orecchie mentre parla #Putin: un parlamentare comunista russo finisce in tribunale - giacDomenico : Spaghetti sulle orecchie mentre parla Putin: finisce in tribunale - Carlo_G67 : RT @askanews_ita: “Spaghetti sulle orecchie” mentre parla Putin: un politico russo finisce in tribunale #Russia - askanews_ita : “Spaghetti sulle orecchie” mentre parla Putin: un politico russo finisce in tribunale #Russia - Miti_Vigliero : RT @jacopogiliberto: russia. il deputato comunista mikhail abdalkin è stato arrestato per avere ascoltato il discorso di putin con spaghe… -