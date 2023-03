Souvenir d’Italie: il primo docu-film dedicato a Lelio Luttazzi in onda su Rai 3 (Di venerdì 3 marzo 2023) Chi è stato Lelio Luttazzi? Sono tante le definizioni possibili, tutte parziali: showman riluttante, compositore minuzioso, capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista per vocazione, attore, scrittore e regista con la missione dello swing. In occasione del centenario della sua nascita, “Souvenir d’Italie” – come una delle sue canzoni di fama internazionale – racconta l’incredibile vicenda professionale di un artista originale e appassionato. Un docu-film scritto e diretto da Giorgio Verdelli, coprodotto da Rai documentari e MAD Entertainment con il contributo di RAI TECHE, in onda il 3 marzo alle 21:25 su Rai 3. Lelio Luttazzi è stata una delle figure più rappresentative del periodo magico in cui musica, ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Chi è stato? Sono tante le definizioni possibili, tutte parziali: showman riluttante, compositore minuzioso, capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista per vocazione, attore, scrittore e regista con la missione dello swing. In occasione del centenario della sua nascita, “” – come una delle sue canzoni di fama internazionale – racconta l’incredibile vicenda professionale di un artista originale e appassionato. Unscritto e diretto da Giorgio Verdelli, coprodotto da Raimentari e MAD Entertainment con il contributo di RAI TECHE, inil 3 marzo alle 21:25 su Rai 3.è stata una delle figure più rappresentative del periodo magico in cui musica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabry654 : RT @Raiofficialnews: Lelio Luttazzi raccontato da Francesco Montanari. 'Souvenir d'Italie', un docu-film scritto e diretto da @gioverdelli… - RaiTre : In occasione del centenario della sua nascita, “Souvenir d’Italie” come una delle sue canzoni di fama internazional… - marzo7paolo : RT @RaiTre: Souvenir d'Italie. Alle 21.20 su #Rai3. Lelio Luttazzi è stata una delle figure più rappresentative del periodo magico in cui m… - tvblogit : Souvenir d’Italie, su Rai3 questa sera un omaggio a Lelio Luttazzi in vista del centenario della nascita - oggiintv_guida : Souvenir d'italie, oggi in prima serata -

"Souvenir d'Italie", alle 21.25 su Rai 3: il docufilm su Lelio Luttazzi, nel centenario della nascita "Souvenir d'Italie", questa sera alle 21.25 su Rai 3 il docufilm scritto e diretto da Giorgio Verdelli, coprodotto da Rai Documentari e MAD Entertainment con il contributo di Rai Teche su Lelio ... Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 3 Marzo ... I Programmi in prima serata, Venerdì 3 Marzo 2023 The Voice Senior , il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda dalle 21.25 su Rai 1 Souvenir d'Italie , il documentario di Giorgio ... Film stasera in TV da non perdere venerdì 3 marzo 2023 Souvenir D'Italie, ore 21:20 su Rai 3 Francesco Montanari narra la vita di Lelio Luttazzi in un documentario. Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un ... ", questa sera alle 21.25 su Rai 3 il docufilm scritto e diretto da Giorgio Verdelli, coprodotto da Rai Documentari e MAD Entertainment con il contributo di Rai Teche su Lelio ...... I Programmi in prima serata, Venerdì 3 Marzo 2023 The Voice Senior , il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda dalle 21.25 su Rai 1, il documentario di Giorgio ..., ore 21:20 su Rai 3 Francesco Montanari narra la vita di Lelio Luttazzi in un documentario. Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un ... “Souvenir d’Italie”, un documentario sul grande Lelio Luttazzi Tv Sorrisi e Canzoni