Sonia Bruganelli risponde ad un fan dopo il battibecco con Tavassi | Il commento dell’opinionista (Di venerdì 3 marzo 2023) Sonia Bruganelli risponde ad un tweet di un fan dopo il battibecco con Tavassi in diretta: ecco le parole dell’opinionista Sonia Bruganelli nel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip ha zittito i concorrenti mentre si esponeva sul concorrente Edoardo Tavassi. La nota opinionista in diretta rivolgendosi al gieffino Edoardo Tavassi ha dichiarato: “Seguo il GFVip dalla prima edizione e raramente forse mai mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunità e stratega di Tavassi. E’ un personaggio che forse è arrivata con un atteggiamento da simpaticone e dietro quell’atteggiamento non ha fatto altro che cercare di fare il manipolatore, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 marzo 2023)ad un tweet di un fanilconin diretta: ecco le parolenel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip ha zittito i concorrenti mentre si esponeva sul concorrente Edoardo. La nota opinionista in diretta rivolgendosi al gieffino Edoardoha dichiarato: “Seguo il GFVip dalla prima edizione e raramente forse mai mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunità e stratega di. E’ un personaggio che forse è arrivata con un atteggiamento da simpaticone e dietro quell’atteggiamento non ha fatto altro che cercare di fare il manipolatore, ...

