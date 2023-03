Sondaggi Tp: per un terzo degli italiani agenda Schlein provocherà un esodo di elettori Pd (Di venerdì 3 marzo 2023) Sondaggi Tp: per un terzo degli italiani Schlein provocherà un esodo di elettori Pd Altro che risalita nelle intenzioni di voto, l’agenda della nuova segretaria dem Elly Schlein provocherà un esodo di elettori e il Pd perderà molti consensi. Ne è convinto un terzo degli italiani (34,3%) intervistati da Termometro Politico nel Sondaggio settimanale realizzato tra il 28 febbraio l’1 marzo. Solo il 19,1% crede che la nuova segretaria porterà il partito oltre le percentuali deludenti degli ultimi 5 anni. Per il 25,8% ci sarà sì un aumento iniziale, ma non sarà così significativo. Di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 3 marzo 2023)Tp: per unundiPd Altro che risalita nelle intenzioni di voto, l’della nuova segretaria dem Ellyundie il Pd perderà molti consensi. Ne è convinto un(34,3%) intervistati da Termometro Politico nelo settimanale realizzato tra il 28 febbraio l’1 marzo. Solo il 19,1% crede che la nuova segretaria porterà il partito oltre le percentuali deludentiultimi 5 anni. Per il 25,8% ci sarà sì un aumento iniziale, ma non sarà così significativo. Di ...

