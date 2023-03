Sondaggi politici Ipsos, tra Meloni e Schlein vince il premier 41% a 25% (Di venerdì 3 marzo 2023) La neo segretaria del PD, però, è ancora poco conosciuta Il fenomeno Schlein non è ancora pienamente decifrabile da parte dell’elettorato. La neo segretaria del PD non è conosciuta da tutti, sulle primarie non vi è stata grande copertura, né del resto grande interesse da parte degli elettori, e poi lei era chiaramente svantaggiata, visto che ci si aspettava la vittoria di Bonaccini. È anche per questo che secondo gli ultimi Sondaggi politici di Ipsos la maggioranza relativa degli italiani, il 36% afferma di non potersi esprimere sul suo conto. A fronte di un 35% che la ritiene moderna e di un 29% che pensa sia ideologica. Centrodestra e un’ipotetico largo campo non sono molto lontani nei Sondaggi politici Ipsos Se però la domanda è su un confronto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 3 marzo 2023) La neo segretaria del PD, però, è ancora poco conosciuta Il fenomenonon è ancora pienamente decifrabile da parte dell’elettorato. La neo segretaria del PD non è conosciuta da tutti, sulle primarie non vi è stata grande copertura, né del resto grande interesse da parte degli elettori, e poi lei era chiaramente svantaggiata, visto che ci si aspettava la vittoria di Bonaccini. È anche per questo che secondo gli ultimidila maggioranza relativa degli italiani, il 36% afferma di non potersi esprimere sul suo conto. A fronte di un 35% che la ritiene moderna e di un 29% che pensa sia ideologica. Centrodestra e un’ipotetico largo campo non sono molto lontani neiSe però la domanda è su un confronto ...

