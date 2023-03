Somma Vesuviana: suicida dopo la bugia sulla laurea, in un video gli ultimi istanti di Diana (Di venerdì 3 marzo 2023) C?è una straziante testimonianza delle ultime ore di vita di Diana Biondi: le videocamere di sorveglianza di un ristorante vicino al luogo dove la studentessa di Somma Vesuviana ha... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 marzo 2023) C?è una straziante testimonianza delle ultime ore di vita diBiondi: lecamere di sorveglianza di un ristorante vicino al luogo dove la studentessa diha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Somma Vesuviana (Napoli), studentessa trovata morta in dirupo: si stava per laureare ma non era vero… - fanpage : Si chiamava Giovanni Gaito, aveva 40 anni ed era originario di Somma Vesuviana È il camionista eroe che ha bloccato… - reellita : RT @anikeatable: 'Diana, 26 anni, la giovane di 26 anni scomparsa il 27 febbraio 2023, all'uscita dell'Università, e ritrovata il 1° marzo… - tournebsol : RT @anikeatable: 'Diana, 26 anni, la giovane di 26 anni scomparsa il 27 febbraio 2023, all'uscita dell'Università, e ritrovata il 1° marzo… - katypcute : RT @anikeatable: 'Diana, 26 anni, la giovane di 26 anni scomparsa il 27 febbraio 2023, all'uscita dell'Università, e ritrovata il 1° marzo… -