Solo Mattarella ci mette la faccia

La faccia scura del presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre incontra i parenti delle vittime della strage di Crotone è il buio composto dello Stato che va lì dove il governo non si fa vedere. "Si potevano salvare, Presidente!", urlano le persone al passaggio di Mattarella. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra le bare delle vittime del naufragio di Crotone. Dal Governo il solito scaricabarile Questa volta non basterà rendere omaggio. Le persone assiepate fuori al Palamilone di Crotone, dove è allestita la camera ardente con le salme dei 67 migranti, chiedono "giustizia per le vittime" e "verità". Si sente una voce tra la folla: "Gli uomini in mare vanno salvati sempre!". Il presidente si raccoglie in silenzio di fronte alle bare che oggi sono il monumento dei nostri errori e dei nostri ...

