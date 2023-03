Solo ‘alcuni Stati’ vietano gli esami pelvici non consensuali su donne incoscienti

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nella maggior parte degli Stati Uniti è legale eseguiresu pazientisenza il loro precedente consenso. Alcuni Stati stanno cercando di cambiare le leggi che permettono questa pratica, eppure molte istituzioni mediche vedono questa procedura come il modo migliore per gli studenti di medicina di imparare a eseguire correttamente un esame pelvico. Questa discutibile pratica è venuta alla luce nei primi anni 2000 in seguito a ricerche su piccola scala su studenti di medicina. Negli USA, 21 Stati hanno vietato categoricamente questa pratica (con il Colorado, il Missouri, il Michigan e il Massachusetts che stanno cominciando a pensare di vietarla). Negli altri Stati, però, è ancora eseguibile da parte degli gli studenti di medicina. Vi raccomandiamo... ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : Alcuni giovani vicini a FDI compiono un'aggressione squadrista a una scuola: un reato. La preside difende i suoi s… - MarcoFattorini : Per qualche ora la tragedia di Steccato di Cutro ha visto impegnati nei soccorsi solo tre persone: un pescatore e d… - StefanoFeltri : Alcuni commenti alle primarie del @pdnetwork e alla vittoria di @ellyesse tradiscono la vera opinione di dirigenti… - lanzarini_mara : RT @IlaRossi: Sono solo numeri…eppure in alcuni casi potrebbero fare la differenza… - GuzziPirelli : RT @CarloPietroFra2: @Paulus2005681 @the_saint_976 @SHIN_Fafnhir3 @ElideMirce @lamanuzzicri @AdrianoPortogal @adamopontipi @DrPaoloMezzana… -

"ÈLorenza che è degenerata nell'infimo, le altre di cui so sono tutte cresciute onestamente", ... Nell'ordinanza cautelare, firmata dal giudice Alfredo Montalto, emergonoelementi in ...... nonla mobilità elettrica a batteria, in questo caso, ma anche i biocarburanti e i ... i carburanti di origine biologica e sintetica vengono ritenuti daanalisti una tecnologia utile alla ...Fortuna e coperture Che un'indagine accurata, accompagnata per di più da un pizzico di fortuna, possa esseree soltanto un'indagine accurata, non è contemplata da. E invece non è così. Ci ...