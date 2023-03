Soliti Ignoti - Il ritorno, i fratelli di Potenza impeccabili: montepremi vinto (Di venerdì 3 marzo 2023) È stato un venerdì 3 marzo davvero fortunato per i game show di mamma Rai. A poche ore dalla vittoria de L'Eredità, ecco che anche ai Soliti Ignoti – Il ritorno si è avuto modo di festeggiare un trionfo. Questa volta la Dea Bendata ha sorriso a due concorrenti della Basilicata, Letizia e suo fratello Felice, provenienti da Potenza. I due hanno condotto un'indagine eccellente, sbagliando soltanto un Ignoto. Il finale, invece, ha visto i concorrenti avere dei pareri contrastanti. Soliti Ignoti – Il ritorno puntata 3 marzo Letizia e Felice vengono da Potenza, perciò a fine serata il loro paese ha potuto gioire insieme a loro per la maxi vincita riscontrata. Ed è solo grazie a loro nonno Tonino se i due fratelli hanno potuto coronare ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 marzo 2023) È stato un venerdì 3 marzo davvero fortunato per i game show di mamma Rai. A poche ore dalla vittoria de L'Eredità, ecco che anche ai– Ilsi è avuto modo di festeggiare un trionfo. Questa volta la Dea Bendata ha sorriso a due concorrenti della Basilicata, Letizia e suo fratello Felice, provenienti da. I due hanno condotto un'indagine eccellente, sbagliando soltanto un Ignoto. Il finale, invece, ha visto i concorrenti avere dei pareri contrastanti.– Ilpuntata 3 marzo Letizia e Felice vengono da, perciò a fine serata il loro paese ha potuto gioire insieme a loro per la maxi vincita riscontrata. Ed è solo grazie a loro nonno Tonino se i duehanno potuto coronare ...

