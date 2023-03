Social vietati ai minori di 15 anni | la proposta di legge in Francia | “Multiamo i colossi digitali se non controllano”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Facebook, Instagram, TikTok, tuttifino al compimento dei 15: è il contenuto del disegno didel quale si sta discutendo in, che vorrebbe imporre un’età minima per iscriversi ainetwork. All’Asemblée Nazionale dal deputato centrista Laurent Marcangeli del gruppo Horizons ha presentato la suaper andare incontro alle disposizioni fissate dall’Unione europea sul “consenso digitale”, che prevede un’età minima (che Bruxelles fa ricadere tra i 13 e i 16) per poter utilizzare alcune piattaforme online. Indicazioni che però sono – ad oggi – troppo semplici da aggirare. Laci proverà con una serie di controlli incrociati, e punendo i trasgressori con delle multe. Che non sarebbero a carico dei ...

Come riportano alcuni quotidiani locali, secondo la Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (Cnil), in Francia la prima registrazione suinetwork avviene, in media, a 8 anni e ...L'idea non dispiace per esempio a Rino Agostiniani della Società Italiana di Pediatria (Sip) e autore di studi sugli effettisulle giovani generazioni: 'Penso che sia un segnale importante, al ...L'idea di Marcangeli è di tutelare i più giovani da possibili effetti nocivi per l'uso dei, così come ha potuto osservare lui stesso con le ansie delle sue figlie di 8 e 10 anni: "Vogliamo ...

