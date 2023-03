Social: indagine sui leader più 'potenti' sul web, in testa Zelensky, Meloni 19esima (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Chi sono leader mondiali più ‘potenti' sul web? Zelensky è in vetta per le interazioni, il premier indiano Modi per il numero di follwers (con Biden terzo). Papa Francesco è dodicesimo, Meloni diciannovesima. La 'classifica' è stata realizzata dall'Osservatorio Digitale - partner di Fondazione Italia Digitale – con una indagine su 196 Capi di Governo (tra tutti i paesi del mondo) che ha analizzato le attività di Social Media Marketing, stilando una classifica per numero di Follower, Engagement totale ed Engagement medio per post degli ultimi 3 mesi, su Facebook, Instagram e Twitter. Sotto la lente, dunque, ogni figura detentrice del potere potere esecutivo o chiunque eserciti poteri sostanziali, compreso Papa Francesco. “Per numero di follower, considerando i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Chi sonomondiali più ‘' sul web?è in vetta per le interazioni, il premier indiano Modi per il numero di follwers (con Biden terzo). Papa Francesco è dodicesimo,diciannovesima. La 'classifica' è stata realizzata dall'Osservatorio Digitale - partner di Fondazione Italia Digitale – con unasu 196 Capi di Governo (tra tutti i paesi del mondo) che ha analizzato le attività diMedia Marketing, stilando una classifica per numero di Follower, Engagement totale ed Engagement medio per post degli ultimi 3 mesi, su Facebook, Instagram e Twitter. Sotto la lente, dunque, ogni figura detentrice del potere potere esecutivo o chiunque eserciti poteri sostanziali, compreso Papa Francesco. “Per numero di follower, considerando i ...

