“So perché Sonia fa così”. GF Vip 7, Tavassi fa tremare tutti: “Ecco perché ce l’ha con me” (Di venerdì 3 marzo 2023) Edoardo Tavassi, lo sfogo nella notte dopo la lite avvenuta in puntata. Continuano i colpi di scena al GF Vip 7 nonostante manchi davvero poco tempo alla puntata che decreterà il nome del vincitore. Nella storia dei reality show è nota la facilità con cui le situazioni possono improvvisamente fare ribaltare i risultati. Sotto la luce dei riflettori ancora Edoardo Tavassi che nel corso della diretta è stato il protagonista indiscusso di una lite con Sonia Bruganelli. Lo sfogo di Edoardo Tavassi dopo la lite con Sonia Bruganelli. La nota opinionista è amata proprio per la sua spontaneità e così nel corso della puntata non ha di certo avuto alcuna difficoltà nel manifestare il proprio punto di vista al gieffino: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Edoardo, lo sfogo nella notte dopo la lite avvenuta in puntata. Continuano i colpi di scena al GF Vip 7 nonostante manchi davvero poco tempo alla puntata che decreterà il nome del vincitore. Nella storia dei reality show è nota la facilità con cui le situazioni possono improvvisamente fare ribaltare i risultati. Sotto la luce dei riflettori ancora Edoardoche nel corso della diretta è stato il protagonista indiscusso di una lite conBruganelli. Lo sfogo di Edoardodopo la lite conBruganelli. La nota opinionista è amata proprio per la sua spontaneità enel corso della puntata non ha di certo avuto alcuna difficoltà nel manifestare il proprio punto di vista al gieffino: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality ...

