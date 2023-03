“So perché hanno fatto uscire Ivana”. GF Vip 7, Onestini svela tutto agli altri vipponi (Di venerdì 3 marzo 2023) Luca Onestini, fuori la verità del gieffino. Una puntata decisamente movimentata quella GF Vip 7. Ovviamente anche l’uscita di scena di uno dei tre ospiti, Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova, ha nuovamente rimescolato le carte in gioco. E a prendere parola è stato Luca Onestini, che ha deciso di rivelare il motivo per cui la sua ex fidanzata ha varcato la soglia della porta rossa per fare ritorno alla vita di sempre lontano dalle telecamere del GF. La verità di Luca Onestini su Ivana Mrazova, l’ex tronista rivela a tutti il motivo che, secondo lui, ha portato l’ex fidanzata ad abbandonare il gioco. Tra di loro la relazione d’amore è iniziata proprio alcune edizioni fa del reality show e poi è decollata per circa due anni fino a raggiungere poi il capolinea definitivo. Poi la permanenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Luca, fuori la verità del gieffino. Una puntata decisamente movimentata quella GF Vip 7. Ovviamente anche l’uscita di scena di uno dei tre ospiti, Martina Nasoni, Matteo Diamante eMrazova, ha nuovamente rimescolato le carte in gioco. E a prendere parola è stato Luca, che ha deciso di rivelare il motivo per cui la sua ex fidanzata ha varcato la soglia della porta rossa per fare ritorno alla vita di sempre lontano dalle telecamere del GF. La verità di LucasuMrazova, l’ex tronista rivela a tutti il motivo che, secondo lui, ha portato l’ex fidanzata ad abbandonare il gioco. Tra di loro la relazione d’amore è iniziata proprio alcune edizioni fa del reality show e poi è decollata per circa due anni fino a raggiungere poi il capolinea definitivo. Poi la permanenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “SAPEVANO che non era pericoloso, SAPEVANO che la stragrande maggioranza delle persone avrebbe avuto una malattia l… - giammarcosicuro : Yulia assieme a Ciambella, il gatto che i vigili del fuoco hanno appena salvato dal suo appartamento distrutto da u… - MarianoGiustino : Guardate il livello di mostruosità del regime orrifico della Rep. islamica dell'#Iran. Questa bambina, #SaraShirazi… - AuriAury53 : @SBruganelli Alla fine dei quattro 'dell'Ave Maria' ha pagato solo la Murgia. Il tavassone con la sua fidanzata che… - DarioViPu64 : @Anna26648966 @elio_vito Puntare il dito contro gli italiani perché hanno invaso etc.? Ma guardarsi intorno per cer… -