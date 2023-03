Snobbati dalla Notte degli Oscar | zero statuette per questi capolavori | I fan non ci stanno

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 3 marzo 2023) Alcuni film di culto non hanno ricevuto nemmeno una nomination alla: scopriamo quali sono. È tutto pronto per la 95esima edizione dei Premi, che si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023 e sarà condotta dal presentatore Jimmy Kimmel, che era già stato al timone del grande evento nel 2017 L'articoloperI fan non ciNewNotizie.it.