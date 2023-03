Smentito il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni | interviene il rapper

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 marzo 2023) Iltra? Già. Non c’è nulla di vero, pare, in quanto trapelato nella giornata odierna in rete e sui social dalle parole di Fabrizio Corona che aveva sostenuto rapporti tesi tra i due al punto che si stava valutando la separazione. Niente di tutto questo è alla base dei motivi che hanno portatoad allontanarsi dai social. Fa lui chiarezza, rompendo il silenzio sul presunto difficile rapporto con la moglie. Lo supporta molto, anche in un momento particolare come quello che sta vivendo adesso. Smentita dunque la crisi, o comunque superata, resta da far luce sui motivi dell’allontanamento didai social. Ilrompe il silenzio con un post ...