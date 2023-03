Smalling | la sua preferenza è la Roma L’Inter verso altri profili – SI

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il nome tanto chiacchierato disembra allontanarsi del tutto dagli scenari del. Pedullà, nel corso della trasmissione di “Sportitalia Mercato”, ne spiega i motivi. Ecco tutti i dettagli sulle trattative di calciomercato riportati su Sportitalia. STRADA CHIUSA – Fra le scelte del, per la finestra estiva di calciomercato, non sembra esserci spazio per Chris. Il nome del calciatore inglese è stato accostato molteplici volte a quello del club nerazzurro ma, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, non ci sarebbero i presupposti per un accordo. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, infatti, fa sapere che il difensore giallorosso è fortemente intenzionato a rimanere a, dunque, si sposta...

Quello con i nerazzurri decisivo per la vittoria (punizione calciata in area cheha ... Alla Roma è mancata lafantasia e capacità di mettere in porta gli attaccanti. E nonostante abbia ...Fatica a andare in Champions Colpa della scarsa consistenza dell'organico, in fondo dove vuoi andare se hai solo Dybala e Matic, Pellegrini e Abraham, Cristante e, ora anche Spinazzola e ...Roma, squalificatoMister Mourinho e laRoma militano al momento in quinta posizione in campionato, grazie ai quarantaquattro punti ottenuti in ventiquattro match disputati. Per provare ...

Quando manca l’inglese la Roma non gira. E rimane ancora da definire il rinnovo di contratto È arrivata allo Zini di Cremona la sesta sconfitta stagionale della Roma di José Mourinho. Contro la formaz ...Il palmares del tecnico portoghese non si discute, così come l’abilità nel deviare l’attenzione dai flop. A Roma ha creato un bel clima, ...