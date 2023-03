Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioCavosi : Oggi a SpeedOnIce celebriamo la splendida stagione di Coppa del Mondo della Nazionale Italiana di Slittino e lo fac… -

Sono 14 agli atleti della squadra disu pista artificiale convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggler per gli allenamenti in ...ci saranno ovviamente il dt e gli allenatori federali...E' tempo di tornare a gareggiare per la squadra azzurra disu pista artificiale , reduce da un bell'esordio in Coppa del mondo ad Igls. Per la doppia ...tecnico sarà invece formato da...Sono 14 agli atleti della squadra disu pista artificiale convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggler per gli allenamenti in ...ci saranno ovviamente il dt e gli allenatori federali...

Slittino, Kurt Brugger traccia il bilancio dell'Italia: "Voetter farà solo il doppio in futuro, Fischnaller ci ha fatto tremare" OA Sport

Kurt Brugger è intervenuto a SpeedOnIce2U, appuntamento settimanale condotto da Claudio Cavosi su Sport2U, web tv di OA Sport: il tecnico della Nazionale italiana di slittino ha tracciato un bilancio ...