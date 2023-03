(Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle scorse ore è stato annunciato l’arrivo al cinema in, tramite Anime Factory, deldi: il tutto, ovviamente, corredato da uno stupendo Teaser Trailer Con l’etichetta Anime Factory, Plaion Pictures ha distribuito, nel corso degli anni, grandi classici del passato nipponico come Ufo Robot, Goldrake, Ken il Guerriero, Dragon Ball Super: Broly, Maquia, Lupin III – The First, One Piece Stampede e molti altri. Non giunge dunque strana la notizia, divulgata tramite comunicato stampa, che la stessa etichetta faràre in(quando ancora non si sa) al cinema l’anime The First, prodotto da Toei Animation e diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale. L’uscita del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Slam Dunk: arriva in Italia il primo film, ecco il Teaser! #AnimeFactory #Plaion #SlamDunk #TakehikoInoue… - ilbazardimari : Grande annuncio da parte di anime Factory che ha annunciato l'arrivo nei cinema di Slam Dunk the First! In attesa d… - ten3_1 : penso andare in Italia presto. - cineblogit : The First Slam Dunk: trailer italiano e anticipazioni del film anime tratto dal manga di Takehiko Inoue - Ash71Pietro : #THEFIRSTSLAMDUNK: #trailer italiano e anticipazioni del #film #anime tratto dal manga di Takehiko Inoue al #cinema… -

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha annunciato che distribuirà prossimamente al cinema in Italia l'anime The First, prodotto TOEI Animation e diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale , di cui vi facciamo vedere le primissime immagini in questo breve teaser trailer The First ...Per settimane i fan dei manga e degli anime italiani hanno invidiato famosi e non famosi orientali che sui loro social hanno esultato sul film animato The First, tratto dal fumetto di culto spokon sulla pallacanestro di Takehiko Inoue che spopola nei cinema asiatici. Finalmente, arriva l'annuncio di Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion ...L'incasso globale di The Firstha raggiunto i $141.2M, circa ¥18.7 miliardi, fino al 26 febbraio ...

The First Slam Dunk arriva in italia WIRED Italia

È stato annunciato l'arrivo al cinema in Italia, con Anime Factory, del primo film di Slam Dunk: il tutto corredato da uno stupendo Teaser.Arriverà prossimamente nelle nostre sale The First Slam Dunk, il film tratto dal popolare manga di Takehiko Inoue. Ecco un primissimo teaser trailer con le immagini del film.