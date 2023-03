Sky: Sarri si è preso una soddisfazione dopo i fischi ricevuti al Maradona (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Napoli perde la sua seconda partita in campionato, prima al Maradona e lo fa contro la Lazio di Maurizio Sarri. Nel postpartita, negli studi di Sky si commenta la vittoria di Sarri che si è preso una soddisfazione dopo i fischi ricevuti alla lettura delle formazioni Gianluca Di Marzio: «Bellissima partita, bellissima Lazio dal punto di vista non solo della qualità del gioco, ma proprio della compattezza e del sacrificio di tutti. Luis Alberto ha aiutato i compagni ad uscire dalle difficoltà. In difesa sono stati bravissimi ad arginare gli attaccanti del Napoli» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Napoli perde la sua seconda partita in campionato, prima ale lo fa contro la Lazio di Maurizio. Nel postpartita, negli studi di Sky si commenta la vittoria diche si èunaalla lettura delle formazioni Gianluca Di Marzio: «Bellissima partita, bellissima Lazio dal punto di vista non solo della qualità del gioco, ma proprio della compattezza e del sacrificio di tutti. Luis Alberto ha aiutato i compagni ad uscire dalle difficoltà. In difesa sono stati bravissimi ad arginare gli attaccanti del Napoli» L'articolo ilNapolista.

