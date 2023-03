Sky – Modugno | “Il Napoli di Spalletti ha un’arma letale che Sarri non aveva”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 3 marzo 2023) Francescodi Sky ha parlato della sfida trae Lazio, con il confronto in panchina tra Lucianoe Maurizio-Lazio è la sfida della 25sima giornata di Serie A, un match in cui si confronteranno anche due allenatori che fanno del gioco e dello spettacolo una delle chiavi per vincere la partita. Francescodi Sky ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Non credo cheperderà un uomo in sacrificio su Lobotka, il tecnico della Lazio di solito non fa queste cose. Anche perché a centrocampo non ha uomini votati a questo compito, dato che ci sono Milinkovic e Luis Alberto. In attacco c’è Immobile che può farlo ma non credo succederà. Anche perché questoha pure diverse soluzioni e non solo Lobotka. Ci sono ...