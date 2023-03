Sky e NBCU accordo con la tv africana MultiChoiche Group

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sky, conun piede in Africa Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 17fra il gigante africano della pay tv MultiChoicee le due società di Comcastniversal e Sky. I tre player saranno uniti da una partnership per il rilancio di Showmax, il servizio streaming che nel nuovo assetto sarà posseduto per il 70% da MultiChoice e per il 30% daniversal. Un’operazione che riguarda i 50 mercati che l’offerta pay raggiunge nell’Africa sub-sahariana in un momento in cui nel continente si sta diffondendo la connettività a banda larga. «Abbiamo lanciato Showmax come primo servizio streaming africano nel 2015 e siamo estremamente orgogliosi del successo che ha avuto finora. Questorappresenta una grande opportunità per il team di Showmax per raggiungere livelli ancora ...

MultiChoice is set to relaunch its streaming service, Showmax, partnering with Comcast's NBCUniversal and Sky. The partnership is said to offer growth in Africa and offer audien ...