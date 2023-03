(Di venerdì 3 marzo 2023) Rissa tra compagni nel nome della nuova segretaria dem. Marco Rizzo attacca: "rappresenta lanemica della classe operaia". E Acerbo, chiamato in causa, si infuria: "Non sei comunista"

A innescarla è un post di Marco Rizzo , leader del Partito comunista di ispirazione marxista - leninista: 'Incarna al meglio la nuovae radical - chic , nemica della classe media ..."Incarna al meglio la nuovae radical - chic, - fa sapere sui suoi social Rizzo - nemica della classe media lavoratrice, nemica della classe operaia, nemica delle famiglie. La sua ...... come sovente in questi casi, costituito da una galassia informe, coacervo di sigle dicon varie sfumature di rosso. Si va dal carminio allo scarlatto, passando per, cremisi, borgogna ...

"Sinistra fucsia e radical chic...". Ora Schlein fa litigare i comunisti ilGiornale.it

L’elezione di Elly Schlein a segretaria del Partito democratico ha spaccato i comunisti, creando non poche polemiche. Secondo Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista, “Incarna al meglio ...Marco Rizzo e Maurizio Acerbo, segretari dei due partiti post Pci, la vedono diversamente sulla nuova leader dem ...