“Siete morti”. Calci e pugni agli studenti di destra: l'aggressione choc (Di venerdì 3 marzo 2023) Il lavoro dei pm è ora completo: otto giovani sono indagati dalla Procura di Bologna per un'aggressione avvenuta il 19 maggio 2022 ai danni di un gruppo di studenti di Azione Universitaria. Le accuse contestate sono lesioni personali aggravate e rapina. In particolare, come si legge nel capo di imputazione contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini, gli indagati, “in concorso tra loro e con altri non tutti meglio identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rivolgendo minacce con frasi del tipo ‘tornate nelle fogne', ‘Siete morti', ‘vi uccidiamo', ‘ve ne dovete andare', nonché per mezzo di violenza consistita in Calci, spintoni, pugni e strattonamenti, al fine di trame un ingiusto profitto, si impossessavano delle bandiere e delle aste per bandiere ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il lavoro dei pm è ora completo: otto giovani sono indagati dalla Procura di Bologna per un'avvenuta il 19 maggio 2022 ai danni di un gruppo didi Azione Universitaria. Le accuse contestate sono lesioni personali aggravate e rapina. In particolare, come si legge nel capo di imputazione contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini, gli indagati, “in concorso tra loro e con altri non tutti meglio identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rivolgendo minacce con frasi del tipo ‘tornate nelle fogne', ‘', ‘vi uccidiamo', ‘ve ne dovete andare', nonché per mezzo di violenza consistita in, spintoni,e strattonamenti, al fine di trame un ingiusto profitto, si impossessavano delle bandiere e delle aste per bandiere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabioLaFerrar16 : @koala_wednesday Poi signorini fa la predica al web violento....la facesse ai suoi autori, troppo facile prendersel… - Ale_CNCC : RT @wannabebaol: Non sono le immagini dei morti, o le bare, o le grida di dolore. No. Sono le parole di quel pescatore che dovrebbero torme… - snoopywoodlm : RT @wannabebaol: Non sono le immagini dei morti, o le bare, o le grida di dolore. No. Sono le parole di quel pescatore che dovrebbero torme… - DgSilvia : RT @wannabebaol: Non sono le immagini dei morti, o le bare, o le grida di dolore. No. Sono le parole di quel pescatore che dovrebbero torme… - tatiana23111975 : RT @wannabebaol: Non sono le immagini dei morti, o le bare, o le grida di dolore. No. Sono le parole di quel pescatore che dovrebbero torme… -