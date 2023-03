“Siete maleducati ed egoriferiti” | Alfonso Signorini rimprovera i VIP | L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il conduttorei concorrenti durante la diretta: ecco cos’è accaduto nella Casanel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vipi vipponi rimasti in gara nella Casa. La trentottesima puntata si apre con nuovi confronti ed inedite scintille tra i concorrenti e lo studio. Leggi anche –> Scintille in diretta, Sonia Bruganelli si espone su Tavassi e zittisce alcuni VIP Il conduttorei coinquilini “Sentite me per cortesia. Se io chiamo Tavassi e risponde Edoardo non ha senso” dichiarando Edoardo Donnamaria mentre cercava di replicare subito dopo le parole di Sonia Bruganelli nei confronti di Edoardo Tavassi. Donnamaria ...