Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paglialunga00 : RT @DonatoRobilotta: Scusate ma cos'ha il cdx contro i massoni? Lo sa @FratellidItalia che tutti gli eroi del Risorgimento di cui spesso pa… - a_monteleone : Sono tutti sconvolti perché a Siena un candidato sindaco è massone. La notizia sarebbe imbattersi in qualcuno ch… - Destradipopolo : BUFERA SU EMANUELE #MONTOMOLI, CANDIDATO SINDACO A SIENA DEL CENTRODESTRA. LA SUA APPARTENENZA ALLA MASSONERIA IMB… - DonatoRobilotta : Scusate ma cos'ha il cdx contro i massoni? Lo sa @FratellidItalia che tutti gli eroi del Risorgimento di cui spesso… -

Elezioni, Montomoli aveva confessato di essere iscritto a una loggia da 20 anni. Nel centrodestra si era aperto il caso, poi la decisione di scaricarlo. Lui resta in ...A Massa Fratelli d'Italia che sfiducia il sindaco a due mesi e mezzo dalle elezioni in rotta totale con la Lega e Forza Italia, che parlano di "tradimento" e di "pagina vergognosa". Ail partito di Giorgia Meloni che ritira l'appoggio al candidato sindaco Emanuele Montomoli dopo il suo outing sull'appartenenza alla massoneria. I libri di storia politica della Toscana ...... per Baroni due doppi ballottaggi da sciogliere Sport [ 02/03/2023 ]sulla A 2 di basket, ... uno in più del fanalino di codache ne ha 15, mentre Padova ne ha 18. Saranno queste tre ...

Siena, bufera sulle comunali Meloni silura il candidato "È massone ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Siena, bufera sulle comunali Meloni silura il candidato "È massone, non lo appoggio" Elezioni, Montomoli aveva confessato di essere iscritto a una loggia da 20 anni. Nel centrodestra si era aperto il ...La morte di David Rossi fu davvero suicidio o fu omicidio A questa domanda cerca di rispondere il libro del giornalista senese Tommaso Strambi "Siena, la sua banca a una scomoda verità", presentato n ...