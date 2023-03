(Di venerdì 3 marzo 2023) Elezioni, Montomoli aveva confessato di essere iscritto a una loggia da 20 anni. Nel centrodestra si era aperto il caso, poi la decisione di scaricarlo. Lui resta in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paglialunga00 : RT @DonatoRobilotta: Scusate ma cos'ha il cdx contro i massoni? Lo sa @FratellidItalia che tutti gli eroi del Risorgimento di cui spesso pa… - a_monteleone : Sono tutti sconvolti perché a Siena un candidato sindaco è massone. La notizia sarebbe imbattersi in qualcuno ch… - Destradipopolo : BUFERA SU EMANUELE #MONTOMOLI, CANDIDATO SINDACO A SIENA DEL CENTRODESTRA. LA SUA APPARTENENZA ALLA MASSONERIA IMB… - DonatoRobilotta : Scusate ma cos'ha il cdx contro i massoni? Lo sa @FratellidItalia che tutti gli eroi del Risorgimento di cui spesso… -

Elezioni, Montomoli aveva confessato di essere iscritto a una loggia da 20 anni. Nel centrodestra si era aperto il caso, poi la decisione di scaricarlo. Lui resta in ...A Massa Fratelli d'Italia che sfiducia il sindaco a due mesi e mezzo dalle elezioni in rotta totale con la Lega e Forza Italia, che parlano di "tradimento" e di "pagina vergognosa". Ail partito di Giorgia Meloni che ritira l'appoggio al candidato sindaco Emanuele Montomoli dopo il suo outing sull'appartenenza alla massoneria. I libri di storia politica della Toscana ...

Siena, bufera sulle comunali Meloni silura il candidato "È massone ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Siena, bufera sulle comunali: Meloni silura il candidato. "È massone, non lo appoggio" Elezioni, Montomoli aveva confessato di essere iscritto a una loggia da 20 anni. Nel centrodestra si era aperto ...La morte di David Rossi fu davvero suicidio o fu omicidio A questa domanda cerca di rispondere il libro del giornalista senese Tommaso Strambi "Siena, la sua banca a una scomoda verità", presentato n ...