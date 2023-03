Sicurezza stradale, Pellegrino (IV): “Impennata di decessi, si istituisca Osservatorio regionale” (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’incidente stradale è la prima causa di morte per le persone di età compresa tra i 5 e i 29 anni. Il 2022 ha registrato, purtroppo, un’ulteriore incremento degli incidenti stradali, in particolare, l’incidentalità complessiva è stata di 70.554 contro i 65.852 del 2021; gli incidenti mortali sono stati 1.362 e le vittime 1.489, risultando così purtroppo aumentati rispettivamente del 7,8% e dell’11,1%. L’alta velocità, il mancato rispetto della segnaletica e la guida distratta, dovuta all’uso del telefonino durante la marcia, sono le principali cause dei sinistri mortali. Le province campane di Salerno e Benevento sono tristemente in vetta per l’incremento dei decessi, mentre la provincia di Caserta è quella dove si è osservato il più elevato aumento di incidenti. “Ritengo indispensabile, soprattutto alla luce dei recenti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’incidenteè la prima causa di morte per le persone di età compresa tra i 5 e i 29 anni. Il 2022 ha registrato, purtroppo, un’ulteriore incremento degli incidenti stradali, in particolare, l’incidentalità complessiva è stata di 70.554 contro i 65.852 del 2021; gli incidenti mortali sono stati 1.362 e le vittime 1.489, risultando così purtroppo aumentati rispettivamente del 7,8% e dell’11,1%. L’alta velocità, il mancato rispetto della segnaletica e la guida distratta, dovuta all’uso del telefonino durante la marcia, sono le principali cause dei sinistri mortali. Le province campane di Salerno e Benevento sono tristemente in vetta per l’incremento dei, mentre la provincia di Caserta è quella dove si è osservato il più elevato aumento di incidenti. “Ritengo indispensabile, soprattutto alla luce dei recenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Un dramma che porta via altre due vite innocenti nella strage quotidiana sulle strade italiane. Siamo impegnati in… - cronachelucane : SS407 BASENTANA, OK A BARRIERA SPARTITRAFFICO - L’intervento ha permesso l’implementazione degli standard di sicure… - InfoCilentoWeb : Per saperne di più ?? #incidentistradali - radioalfa : Viabilità, da UE zero morti sulle strade entro il 2050. Abbiamo riflettuto sulla sicurezza stradale con il direttor… - Anpasnazionale : A scuola per condividere la mobilità sostenibile e cultura della sicurezza stradale La sperimentazione del 'pedibu… -