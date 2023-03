Sicilia, Monti (AdSp): 'Reindustrializzazione in chiave sostenibile per suo sviluppo' (Di venerdì 3 marzo 2023) Palermo, 3 mar. (Adnkronos) - "Il dato incontrovertibile emerso è la comune visione della Sicilia come territorio che per avviare su nuove basi il proprio sviluppo deve partire dalle tante specificità che la caratterizzano: l'accento va posto sulla cultura, sui beni artistici e naturalistici - patrimonio di cui nessuno al mondo può sostenere l'irrilevanza -, sul turismo ma anche, ne sono certo, su una Reindustrializzazione in chiave sostenibile". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. "La capacità competitiva dei territori è in chiara relazione con la modernizzazione della dotazione infrastrutturale degli stessi e dei servizi offerti", ha puntualizzato nel giorno in cui a Palermo per un confronto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Palermo, 3 mar. (Adnkronos) - "Il dato incontrovertibile emerso è la comune visione dellacome territorio che per avviare su nuove basi il propriodeve partire dalle tante specificità che la caratterizzano: l'accento va posto sulla cultura, sui beni artistici e naturalistici - patrimonio di cui nessuno al mondo può sostenere l'irrilevanza -, sul turismo ma anche, ne sono certo, su unain". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare dioccidentale, Pasqualino. "La capacità competitiva dei territori è in chiara relazione con la modernizzazione della dotazione infrastrutturale degli stessi e dei servizi offerti", ha puntualizzato nel giorno in cui a Palermo per un confronto ...

