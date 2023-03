Siccità:situazione critica in Trentino,invasi e laghi al 32% (Di venerdì 3 marzo 2023) Rimane critica la situazione nei bacini idrici e nei laghi del Trentino. Il volume idrico complessivo (i bacini idroelettrici più i laghi naturali regolati) è sceso a 128 milioni di metri cubi su una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Rimanelanei bacini idrici e neidel. Il volume idrico complessivo (i bacini idroelettrici più inaturali regolati) è sceso a 128 milioni di metri cubi su una ...

Strategia sulla risorsa idrica, Regione: "Parola d'ordine evitare gli sprechi" ... direttore generale di Arpa Piemonte - Nell'inverno che si sta per concludere, la situazione ... ci troveremmo nuovamente a dover affrontare la prossima estate una nuova siccità di tipo socioeconomico. ... Genova, bloccata importazione di 7 tonnellate di pesticida irregolare