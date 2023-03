Siccità | Carrà Ente Risi | ' in 2022 perdite per 70 mln | imprese schiacciate da crisi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Lo scorso anno la siccità ha determinato una perdita di raccolto di riso su circa 26mila ettari, di cui 23mila in Lombardia e 3mila nel Novarese; il che, in termini di produzione, vuol dire circa 175mila tonnellate in meno, per un valore stimato in 70 milioni di euro". Per questo il presiddell', Paolo, affida all'Adnkronos il suo grido d'allarme per leitaliane che, oltre ad aver perso "importanti risorse finanziarie", ora sono"dalla siccità e dall'aumento dei costi di produzione legati alla cenergetica e alla guerra in Ucraina". La siccità è un fattore di estrema importanza per le, che necessitano di consistenti quantitativi di acqua per poter coltivare il riso: "Al ...