Si schianta con l'Audi contro un muretto: morto 33enne (Di venerdì 3 marzo 2023) Un 33enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì per un incidente avvenuto lungo la tangenziale di Terranuova Bracciolini (Arezzo). La vittima era residente a Loro Ciuffenna. Era alla guida della propria Audi quando ha... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Unnella notte tra giovedì e venerdì per un incidente avvenuto lungo la tangenziale di Terranuova Bracciolini (Arezzo). La vittima era residente a Loro Ciuffenna. Era alla guida della propriaquando ha...

