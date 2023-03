Si fingeva medico e percepiva il reddito di cittadinanza | incredibile truffa all’Elba

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Una Campo nell’Elba cheildi. No, magari fosse così semplice: il “dottore” in questione, infatti, non era neanche unvero e non possedeva neanche la laurea, come riportano le cronache locali del Tirreno.fintodiFaceva finta di essere unpercependo ildi. Laè stata scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, i quali hanno eseguito un decreto di perquisizione a Campo nell’Elba nei confronti di un uomo di 65 anni, su ordine della Procura. Per ora il soggetto in questione è “gravemente indiziato” del reato di esercizio ...