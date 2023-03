Shock, arrestato per spaccio di droga l’ex calciatore della Roma (Di venerdì 3 marzo 2023) Ha dell’incredibile la notizia che riguarda un ex giocatore della Roma, Aboudramane Diaby. Cresciuto nelle giovanili del club giallorosso è in seguito passato all’Hellas Verona nell’affare che ha portato Kumbulla nella Capitale. Il classe 2003, infatti, è stato fermato dalle Forze dell’ordine con adesso 160 grammi di Hashish, 2 grammi di cocaina. Inoltre è stato trovato anche con 60 mila euro in contanti dentro l’automobile che stava guidando. arrestato per spaccio di droga Lo scorso 28 febbraio si è tenuta la prima udienza nella Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, al termine della quale Diaby è stato ritenuto colpevole. Il giovane calciatore, però, non era nuovo alle forze dell’ordine. Infatti, scrive La Gazzetta dello Sport, nel marzo 2022 la polizia ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 marzo 2023) Ha dell’incredibile la notizia che riguarda un ex giocatore, Aboudramane Diaby. Cresciuto nelle giovanili del club giallorosso è in seguito passato all’Hellas Verona nell’affare che ha portato Kumbulla nella Capitale. Il classe 2003, infatti, è stato fermato dalle Forze dell’ordine con adesso 160 grammi di Hashish, 2 grammi di cocaina. Inoltre è stato trovato anche con 60 mila euro in contanti dentro l’automobile che stava guidando.perdiLo scorso 28 febbraio si è tenuta la prima udienza nella Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, al terminequale Diaby è stato ritenuto colpevole. Il giovane, però, non era nuovo alle forze dell’ordine. Infatti, scrive La Gazzetta dello Sport, nel marzo 2022 la polizia ...

