Shazam! Furia degli Dei | Meagan Good vorrebbe essere la nuova Blade al femminile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sfiorata82 : RT @comingsoonit: Il tour promozionale per #Shazam! Furia degli Dei porta il regista David F. Sandberg e gli attori Zachary Levi, Helen Mir… - comingsoonit : Il tour promozionale per #Shazam! Furia degli Dei porta il regista David F. Sandberg e gli attori Zachary Levi, Hel… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | Aspettative dei fan, draghi mitologici, scene post-credits e di quella volta che #HelenMirren si è rotta un d… - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | Aspettative dei fan, draghi mitologici, scene post-credits e di quella volta che #HelenMirren si è rotta un d… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | Aspettative dei fan, draghi mitologici, scene post-credits e di quella volta che #HelenMirren si è rotta un d… -

Meagan Good , la star didegli Dei , ha rivelato di avere un desiderio strettamente connesso con l'universo Marvel. Durante una recente intervista le è stato chiesto quale personaggio vorrebbe interpretare in ...Arriva al cinema il 16 marzo il sequel di! , il supereroe DC Comics che abbiamo visto per la prima volta nel 2019. Intitolatadegli Dei , questa nuova avventura è sempre diretta da David F. Sandberg e riporta nel ruolo di Billy Batson il brillante Zachary Levi . Il giovane adolescente che quando grida la parola ...Vestito rosa a fiori, cerchietto e sorriso smagliante. Helen Mirren è arrivata a Roma per presentare il film 'degli Dei' insieme al regista David F. Sandberg e al resto del cast, Zachary Levi, che torna nel ruolo die alle new entry Rachel Zegler e Lucy Liu. Helen Mirren è in una veste ...

David F. Sandberg sul futuro di Shazam! nel DCU: "Non ne farà parte se la gente non andrà a vederlo" BadTaste.it Cinema

Meagan Good, una delle protagoniste di Shazam! Furia degli Dei, ha confessato che le piacerebbe tantissimo interpretare la versione femminile di Blade.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...