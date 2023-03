‘Share The Wonder’, la nuova serie Lego dedicata alla magia Disney (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Gruppo Lego si unisce ai festeggiamenti per i 100 anni di The Walt Disney Company lanciando la nuova serie video ‘Share The Wonder’. Per l’occasione, l’amatissima azienda dei mattoncini ha ricreato alcuni dei personaggi e delle scene più iconiche per portare in vita tutta la magia Disney. Tre gli episodi ispirati ad altrettanti titoli Disney e Pixar. E per rendere ancora più speciale il lancio, il Gruppo Lego invita i fan a condividere i loro racconti immaginari. La call to action si rivolge, infatti, a grandi e piccoli, chiamati a liberare la fantasia e a postare sui social i momenti Disney preferiti. Naturalmente costruiti con gli iconici mattoncini Lego, utilizzando l’hashtag ... Leggi su funweek (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Grupposi unisce ai festeggiamenti per i 100 anni di The WaltCompany lanciando lavideoThe. Per l’occasione, l’amatissima azienda dei mattoncini ha ricreato alcuni dei personaggi e delle scene più iconiche per portare in vita tutta la. Tre gli episodi ispirati ad altrettanti titolie Pixar. E per rendere ancora più speciale il lancio, il Gruppoinvita i fan a condividere i loro racconti immaginari. La call to action si rivolge, infatti, a grandi e piccoli, chiamati a liberare la fantasia e a postare sui social i momentipreferiti. Naturalmente costruiti con gli iconici mattoncini, utilizzando l’hashtag ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paolo___V : @ricpuglisi Quando c'è Urbanetto di mezzo solo 'follow the money', evidentemente pensa di avere maggiore audience,… - simonefratus : Sempre nell'ottica della condivisione vi consiglio questo articolo di Microsoft di qualche mese fa riguardante la c… - salvadeomarco : Splendida visita aziendale in Technogym “The Wellness Company” un'azienda italiana leader mondiale nella produzione… - fantasy_magazin : Per i 100 anni di #Disney, #LEGO li celebra a modo proprio con #ShareTheWonder. #LEGODisney #Disney100 Years of Won… - sweetvangelz : @share_the_love_ grazie amo <3 -