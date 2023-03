Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: al GFVip troppe parolacce e volgarità, salta la replica (Di venerdì 3 marzo 2023) Questa sera su La5 sarebbe dovuta andare in onda la replica della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ma alla fine andrà in onda un film. A chiedere la sospensione della puntata è stato Pier Silvio Berlusconi in persona – dopo una Sfuriata – che ha accusato il reality di essere un contenitore con “troppe parolacce e volgarità”. “salta la replica del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 3 marzo su La5” – si legge sul Il Fatto Quotidiano per penna di Francesco Canino – “E non è una notizia di poco conto visto che l’ordine è partito direttamente dall’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Piccola premessa: da settembre, ogni martedì e venerdì La5 trasmette ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 marzo 2023) Questa sera su La5 sarebbe dovuta andare in onda ladella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ma alla fine andrà in onda un film. A chiedere la sospensione della puntata è statoin persona – dopo una– che ha accusato il reality di essere un contenitore con “”. “ladel Grande Fratello Vip prevista per venerdì 3 marzo su La5” – si legge sul Il Fatto Quotidiano per penna di Francesco Canino – “E non è una notizia di poco conto visto che l’ordine è partito direttamente dall’AD di Mediaset. Piccola premessa: da settembre, ogni martedì e venerdì La5 trasmette ...

