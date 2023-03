Settore giovanile: Programma gare (Di venerdì 3 marzo 2023) Si comunicano di seguito gli impegni del Settore giovanile granata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 21^ Giornata Sabato 4 Marzo 2023 ore 14:30 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Pisa Campionato Under 17 Girone C – 21^ Giornata Domenica 5 Marzo 2023 ore 15:00 – C. S. “Sant’Agata”, Reggio Calabria. Reggina – Salernitana Campionato Under 16 Girone D – 14^ Giornata Domenica 5 Marzo 2023 ore 13:00 – C. S. “Avellola”, Benevento. Benevento – Salernitana Campionato Under 15 Girone D – 14^ Giornata Domenica 5 Marzo 2023 ore 11:00 – C. S. “Avellola”, Benevento. Benevento – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 17^ Giornata Lunedì 6 Marzo 2023 ore 16:00 – C. S. “San Martino”, Maiori (SA). Costa D’Amalfi – Salernitana U14 Campionato Under 14 Gruppo 7 – 12^ Giornata Domenica 5 Marzo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Si comunicano di seguito gli impegni delgranata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 21^ Giornata Sabato 4 Marzo 2023 ore 14:30 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Pisa Campionato Under 17 Girone C – 21^ Giornata Domenica 5 Marzo 2023 ore 15:00 – C. S. “Sant’Agata”, Reggio Calabria. Reggina – Salernitana Campionato Under 16 Girone D – 14^ Giornata Domenica 5 Marzo 2023 ore 13:00 – C. S. “Avellola”, Benevento. Benevento – Salernitana Campionato Under 15 Girone D – 14^ Giornata Domenica 5 Marzo 2023 ore 11:00 – C. S. “Avellola”, Benevento. Benevento – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 17^ Giornata Lunedì 6 Marzo 2023 ore 16:00 – C. S. “San Martino”, Maiori (SA). Costa D’Amalfi – Salernitana U14 Campionato Under 14 Gruppo 7 – 12^ Giornata Domenica 5 Marzo ...

