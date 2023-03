Settore Giovanile Inter, previste 8 gare: il quadro completo per il weekend (Di venerdì 3 marzo 2023) Domenica alle ore 20.45 la Prima Squadra dell’Inter sarà impegnata in casa contro il Lecce, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Questo invece il quadro completo del vivaio nerazzurro per il weekend. UNDER 19 Domenica 5 marzo, ore 11 – Campionato, 22ª giornata Inter-Lecce – Konami Youth Development Centre, Milano. UNDER 19 FEMMINILE Domenica 5 marzo, ore 14:30 – Campionato, 17ª giornata Inter-Parma – Centro sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni (MI). UNDER 18 Lunedì 6 Marzo, ore 15 – Campionato, 18ª giornata Inter-Parma – Konami Youth Development Centre, Milano UNDER 17 Sabato 4 Marzo, ore 15 – Campionato, 21ª giornata Cittadella-Inter – Centro sportivo Sant’Andrea, Tombolo (PD). UNDER 17 FEMMINILE Sabato 4 ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Domenica alle ore 20.45 la Prima Squadra dell’sarà impegnata in casa contro il Lecce, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Questo invece ildel vivaio nerazzurro per il. UNDER 19 Domenica 5 marzo, ore 11 – Campionato, 22ª giornata-Lecce – Konami Youth Development Centre, Milano. UNDER 19 FEMMINILE Domenica 5 marzo, ore 14:30 – Campionato, 17ª giornata-Parma – Centro sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni (MI). UNDER 18 Lunedì 6 Marzo, ore 15 – Campionato, 18ª giornata-Parma – Konami Youth Development Centre, Milano UNDER 17 Sabato 4 Marzo, ore 15 – Campionato, 21ª giornata Cittadella-– Centro sportivo Sant’Andrea, Tombolo (PD). UNDER 17 FEMMINILE Sabato 4 ...

