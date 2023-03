Settimana lavorativa di 4 giorni e stesso stipendio: moltissime aziende stanno aderendo (Di venerdì 3 marzo 2023) Da idea balzana a trend che migliora lo stile di vita e la produttività. Sempre più aziende approvano la Settimana lavorativa di 4 giorni. Ci sono luoghi nel mondo dove la Settimana lavorativa corta, ossia di soli 4 giorni, è normale. Settimana di 4 giorni lavorativi, funziona! – IlovetradingPer queste realtà, come ad esempio nei Paesi Bassi, trascorrere più tempo in ufficio è quasi una perdita di tempo perché la loro filosofia sembra essere chiara: meno ore di lavoro, più qualità e meno dispersione di energia. Il risultato? I fatturati non calano, nemmeno la produttività aziendale e i collaboratori sono più felici e rilassati. Così, quella che prima sembrava un’idea futuristica e quasi folle, oggi sta diventando la normalità e le ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 3 marzo 2023) Da idea balzana a trend che migliora lo stile di vita e la produttività. Sempre piùapprovano ladi 4. Ci sono luoghi nel mondo dove lacorta, ossia di soli 4, è normale.di 4lavorativi, funziona! – IlovetradingPer queste realtà, come ad esempio nei Paesi Bassi, trascorrere più tempo in ufficio è quasi una perdita di tempo perché la loro filosofia sembra essere chiara: meno ore di lavoro, più qualità e meno dispersione di energia. Il risultato? I fatturati non calano, nemmeno la produttività aziendale e i collaboratori sono più felici e rilassati. Così, quella che prima sembrava un’idea futuristica e quasi folle, oggi sta diventando la normalità e le ...

