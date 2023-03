"Settimana corta? Ecco da cosa dipende": l'intervento di Durigon (Di venerdì 3 marzo 2023) "In merito alla proposta di Cisl e Cgil sulla Settimana lavorativa di quattro giorni il tutto deve essere legato alla produttività, perchè altrimenti rischiamo di avere più recessione". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ai microfoni dell'Agenzia Vista.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) "In merito alla proposta di Cisl e Cgil sullalavorativa di quattro giorni il tutto deve essere legato alla produttività, perchè altrimenti rischiamo di avere più recessione". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio, ai microfoni dell'Agenzia Vista.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il più grosso studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni dice che la cosiddetta “settimana corta” NON dimi… - SkyTG24 : Landini: “Serve anche in Italia la settimana lavorativa di quattro giorni” - agorarai : Settimana corta: qual è l'opinione del sindacato? Risponde @PpBombardieri #agorarai #28febbraio - Lucatn21 : @NicolaPorro Sono in ritardo , già si discute della settimana corta !! - ilDifforme : Uno dei totem ideologici grillini sta per diventare la prima battaglia comune in Parlamento della gauche di cui Con… -

Arsenal - Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici ...avrebbero potuto sgretolarsi dopo aver perso per ben due volte nel giro di qualche settimana - ... ma la parte destra della classifica continua ad essere molto corta e la salvezza è ancora alla portata. ... Siderurgia, meccanica, tlc: ecco le ricette della settimana corta ... la settimana lavorativa corta in molte realtà produttive è da tempo una realtà, affidata ad accordi integrativi: dalla siderurgia alla meccanica, dalla chimica, dai bancari alle tlc, imprese e ... 'Sarà una grande sfida' Già dalla settimana scorsa abbiamo iniziato a pensare a Venezia perché bisognava trovare i ...che non era nelle prime otto ma adesso ogni partita conta tantissimo e dal 5 al 14esimo posto è molto corta ... ...avrebbero potuto sgretolarsi dopo aver perso per ben due volte nel giro di qualche- ... ma la parte destra della classifica continua ad essere moltoe la salvezza è ancora alla portata. ...... lalavorativain molte realtà produttive è da tempo una realtà, affidata ad accordi integrativi: dalla siderurgia alla meccanica, dalla chimica, dai bancari alle tlc, imprese e ...Già dallascorsa abbiamo iniziato a pensare a Venezia perché bisognava trovare i ...che non era nelle prime otto ma adesso ogni partita conta tantissimo e dal 5 al 14esimo posto è molto... L'apripista della settimana corta Collettiva.it Lavoro, Tridico: "Settimana corta aumenta occupazione donne" "La settimana corta Diciamo che è una mia vecchia idea di cui ho anche parlato nel mio libro. L'orario di lavoro attuale è stato fissato da un Regio decreto del 1923. Da quel momento abbiamo avuto ... FOTO | L’Inps festeggia 125 anni, “È l’ente di welfare più grande d’Europa” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... "La settimana corta Diciamo che è una mia vecchia idea di cui ho anche parlato nel mio libro. L'orario di lavoro attuale è stato fissato da un Regio decreto del 1923. Da quel momento abbiamo avuto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...