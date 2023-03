Settimana corta, dove si lavora 4 giorni o 35 ore pagate per 40? (Di venerdì 3 marzo 2023) Settimana corta, ecco dove si lavora 4 giorni o 35 ore pagate per 40, oppure si adotta un meccanismo differente di flessibilità in azienda abbinando anche sistemi di prepensionamento e di ricambio generazionale con l’istituzione del part time. La Settimana corta è già realtà in molte imprese del panorama italiano, ma aziende e sindacati stanno ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023), eccosio 35 oreper 40, oppure si adotta un meccanismo differente di flessibilità in azienda abbinando anche sistemi di prepensionamento e di ricambio generazionale con l’istituzione del part time. Laè già realtà in molte imprese del panorama italiano, ma aziende e sindacati stanno ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Landini: “Serve anche in Italia la settimana lavorativa di quattro giorni” - agorarai : Settimana corta: qual è l'opinione del sindacato? Risponde @PpBombardieri #agorarai #28febbraio - Mov5Stelle : Lo scorso anno, in Gran Bretagna, 2.900 lavoratori di 61 aziende hanno sperimentato la riduzione del tempo di lavor… - RicottaRosolino : RT @CislNazionale: “L’opportunità della settimana corta va colta sicuramente e va connessa al progresso tecnologico, all’evoluzione organiz… - sebastianopz8 : RT @cislbasilicata: ?? Lavoro, @enzocavallocisl: «Sì alla sperimentazione della #SettimanaCorta in #Basilicata per far crescere produttività… -