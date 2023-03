Settimana corta di 4 giorni: cos’è, come funziona, le proposte in campo in Italia (Di venerdì 3 marzo 2023) Lavorare meno ore, 4 giorni a Settimana e con lo stesso stipendio di prima? Si può fare. A dimostrarlo sono i dati della sperimentazione effettuata in Regno Unito, dove l’esperimento sulla Settimana corta condotta in diverse aziende del Paese è stato un successo. Secondo i dati diffusi dai promotori dell’esperimento, condotto su 61 aziende e circa 2900 lavoratori, una Settimana lavorativa di 4 giorni ha portato sia a un aumento dei ricavi per le aziende, di circa l’1,4%, sia a un aumento del benessere dei lavoratori: il 39% dei lavoratori coinvolti ha affermato di essere meno stressato, mentre oltre la metà dei dipendenti ha affermato di riuscire a conciliare meglio vita e lavoro. Infine, il numero di persone che ha ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 3 marzo 2023) Lavorare meno ore, 4e con lo stesso stipendio di prima? Si può fare. A dimostrarlo sono i dati della sperimentazione effettuata in Regno Unito, dove l’esperimento sullacondotta in diverse aziende del Paese è stato un successo. Secondo i dati diffusi dai promotori dell’esperimento, condotto su 61 aziende e circa 2900 lavoratori, unalavorativa di 4ha portato sia a un aumento dei ricavi per le aziende, di circa l’1,4%, sia a un aumento del benessere dei lavoratori: il 39% dei lavoratori coinvolti ha affermato di essere meno stressato, mentre oltre la metà dei dipendenti ha affermato di riuscire a conciliare meglio vita e lavoro. Infine, il numero di persone che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 'Settimana corta in Italia: perché no?': l'apertura del ministro Urso. Dopo il successo della settimana lavorativa… - SkyTG24 : Landini: “Serve anche in Italia la settimana lavorativa di quattro giorni” - agorarai : Settimana corta: qual è l'opinione del sindacato? Risponde @PpBombardieri #agorarai #28febbraio - bluerating_com : Intesa Sanpaolo, la settimana corta della discordia - Flik85141015 : RT @FocuSicilia: In #Belgio, #Spagna, #Islanda e #RegnoUnito, la #settimanacorta è già realtà . In #Italia l’esempio più noto è quello del… -