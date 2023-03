Settanta lavoratori in nero nel tarantino Controlli nel capoluogo ed a Grottaglie, Pulsano, Martina Franca, Manduria, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Maruggio, Torricella, Avetrana, Crispiano, Palagiano e Laterza (Di venerdì 3 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria dell’intero territorio provinciale. All’esito di tali Controlli i finanzieri hanno individuato nei comuni di Taranto, Grottaglie, Pulsano, Martina Franca, Manduria, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Maruggio, Torricella, Avetrana, Crispiano, Palagiano e Laterza 70 lavoratori “in nero” e stanno svolgendo specifici approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria dell’intero territorio provinciale. All’esito di talii finanzieri hanno individuato nei comuni di Taranto,, Sandi San70“in” e stanno svolgendo specifici approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità ...

