Serie C/girone C 30esima giornata Picerno vs Crotone stadio Donato Curcio sabato 4 marzo ore 14.30 (Di venerdì 3 marzo 2023) Crotone col lutto al braccio e prima della partita un minuto di raccoglimento per i morti di Steccato di Cutro causati dal naufragio. Mister Zauli: "Nel corso di ogni match dobbiamo essere intelligenti, furbi, concreti ed i miei giocatori non hanno smesso di rincorrere il primo posto". Probabili formazioni: AZ Picerno (4-2-3-1): Albertazzi, Pagliai, Gonnelli, Allegretto, Guerra, De Cristoforo, De Ciancio, Golfo, Kouda, Esposito, Santarcangelo. All. Longo Crotone (4-2-3-1): Dini, Calapai, Cuomo, Gigliotti, Giron, Petriccione, Carraro, Chiricò, D'Ursi, Kargbo, Gomez. All. Zauli Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino Ass. Massimiliano Bonomo (Milano) – Santino Spina (Palermo) Quarto giudice a bordo campo: Mattia Maresca di Napoli Ultima sconfitta (0-1) del Picerno tra le mura amiche contro la capolista Catanzaro alla ...

