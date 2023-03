Serie B, Ternana-Benevento: Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', è sfida sul filo dell'equilibrio con Stellone (Di venerdì 3 marzo 2023) La Ternana, fresca del ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli, vuole mettere fine alla Serie di cinque partite senza successi in casa contro... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) La, fresca del ritorno indi Cristiano, vuole mettere fine alladi cinque partite senza successi in casa contro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio con S… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio con S… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio con S… - napolimagazine : SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio c… - AgiproNews : Serie B, Ternana-Benevento: Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio co… -