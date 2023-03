Serie A2 basket: Ferrara rinuncia alla partecipazione, annullata l’omologazione delle partite (Di venerdì 3 marzo 2023) La società di basket maschile, Kleb basket Ferrara, ha deciso di rinunciare alla partecipazione del campionato di Serie A2 2022/23. Il giudice sportivo ha così dichiarato il club “rinunciatario”, viste le tempistiche della comunicazione della rinuncia. L’annuncio infatti è stato realizzato durante lo svolgimento del campionato, ma prima del termine della prima fase. Questo permetterà dunque alla società estense di potersi iscrivere liberamente ai campionati a libera partecipazione. Per effetto della decisione di Ferrara, tuttavia, è stata annullata l’omologazione di tutte le partite giocate dalla squadra ed è stata ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) La società dimaschile, Kleb, ha deciso diredel campionato diA2 2022/23. Il giudice sportivo ha così dichiarato il club “tario”, viste le tempistiche della comunicazione della. L’annuncio infatti è stato realizzato durante lo svolgimento del campionato, ma prima del termine della prima fase. Questo permetterà dunquesocietà estense di potersi iscrivere liberamente ai campionati a libera. Per effetto della decisione di, tuttavia, è statadi tutte legiocate dsquadra ed è stata ...

