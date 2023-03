Serie A, Inter-Lecce: data, orario e diretta TV (Di venerdì 3 marzo 2023) Inter-Lecce: diretta TV e streaming Dopo le partite dello scorso fine settimana la Serie A è pronta a tornare in campo con le partite della venticinquesima giornata. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Lecce in programma per le ore 18:00 di domenica 5 marzo: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e giallorossi sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi, ove previsto dall’abbonamento. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match è affidata a Riccardo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)TV e streaming Dopo le partite dello scorso fine settimana laA è pronta a tornare in campo con le partite della venticinquesima giornata. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ train programma per le ore 18:00 di domenica 5 marzo: ecco come seguire il match inTV e streaming. La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e giallorossi sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi, ove previsto dall’abbonamento. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match è affia Riccardo ...

