Serie A: il Napoli sarà il primo campione dei grandi campionati? (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 08:31:31 Calcio italiano: En uno Stadio Maradona infuriato, il Napoli gioca questo venerdì (20:45) contro la Lazio per aumentare il vantaggio sul secondo (Inter e Milan in questo momento) a 21 punti. Via al terzo scudetto della sua storia (l’ultima è stata nel 1989-90, con Maradona), il punto ora è stabilire quando si terrà lo scudetto. Dal municipio della città meridionale stanno già lanciando al volo le campane e indicando la piazza del Plebiscito come luogo di ritrovo dei ‘tifosi’. Non sono tagliati. Non a caso, i numeri del Napoli sono sufficienti per far crescere i suoi tifosi. Otto vittorie consecutive in Serie A (per non parlare della Champions League…) e l’ultima sconfitta datata 4 gennaio: 1-0 contro l’Inter. Prima di quella ‘inciampata’ al Meazza la striscia era ancora migliore: 11 vittorie di fila. che ci ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 08:31:31 Calcio italiano: En uno Stadio Maradona infuriato, ilgioca questo venerdì (20:45) contro la Lazio per aumentare il vantaggio sul secondo (Inter e Milan in questo momento) a 21 punti. Via al terzo scudetto della sua storia (l’ultima è stata nel 1989-90, con Maradona), il punto ora è stabilire quando si terrà lo scudetto. Dal municipio della città meridionale stanno già lanciando al volo le campane e indicando la piazza del Plebiscito come luogo di ritrovo dei ‘tifosi’. Non sono tagliati. Non a caso, i numeri delsono sufficienti per far crescere i suoi tifosi. Otto vittorie consecutive inA (per non parlare della Champions League…) e l’ultima sconfitta datata 4 gennaio: 1-0 contro l’Inter. Prima di quella ‘inciampata’ al Meazza la striscia era ancora migliore: 11 vittorie di fila. che ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - OptaPaolo : 5 & 0 - Il Napoli è soltanto la terza squadra a vincere 5 trasferte di fila tenendo la porta inviolata in Serie A,… - Luxgraph : Juve Next Gen-Vicenza, le pagelle: Soulé colpi magici, Iling quando conta c'è - sportli26181512 : #Zola scatenato: canta il coro dei napoletani alla tv inglese: L'ex calciatore azzurro commenta il percorso europeo… -