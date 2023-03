Serie A: il debito della Juventus con Dybala: non arriva ai 19,9 milioni di Cristiano “ma so benissimo che mi devono ancora dei soldi” (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 11:27:52 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: “Non ricordo quando mi hanno pagato l’ultimo stipendio, ma so benissimo che il Juventus mi deve ancora dei soldi”, ha sottolineato. Paolo Dybala alla Guardia di Finanza, attuale giocatore della Roma dopo essere uscito dal box del Turno la scorsa estate. La Juventus continua ad essere indagata per ‘operazione Prisma’, che indaga sui bilanci della Juventus dal 2019 al 2021 e per la quale sono state chieste a carico 12 persone, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli. “Quando abbiamo fatto l’accordo per il cambio stipendio, sapevamo che se avessi ancora un contratto gli stipendi arretrati ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 11:27:52 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: “Non ricordo quando mi hanno pagato l’ultimo stipendio, ma soche ilmi devedei”, ha sottolineato. Paoloalla Guardia di Finanza, attuale giocatoreRoma dopo essere uscito dal box del Turno la scorsa estate. Lacontinua ad essere indagata per ‘operazione Prisma’, che indaga sui bilancidal 2019 al 2021 e per la quale sono state chieste a carico 12 persone, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli. “Quando abbiamo fatto l’accordo per il cambio stipendio, sapevamo che se avessiun contratto gli stipendi arretrati ...

